Palmeiras golea 4-0 a Liga de Quito y avanza a final de Copa Libertadores

Con un gol de penal de Raphael Veiga a ocho minutos del final, Palmeiras coronó el jueves una gran remontada y venció 4-0 a Liga de Quito para clasificar a la final de la Copa Libertadores.

Tras perder 3-0 en el partido de ida de las semifinales, el equipo brasileño dio vuelta a la llave con una exhibición de juego ofensivo, que concretó con las anotaciones de Ramón Sosa y Bruno Fuchs en la primera parte, así como un doblete de Veiga en la etapa complementaria.

La hazaña del Verdao entra en la historia del torneo al ser la primera vez que un equipo avanza en una semifinal luego de caer 3-0 en el primer compromiso.

Palmeiras, tricampeón de la Libertadores, protagonizará una final brasileña contra Flamengo, que superó el miércoles a Racing Club.

El partido definitivo, que se disputará el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, será el quinto que enfrente a clubes brasileños en los últimos seis años.

De las últimas ocho ediciones, siete fueron conquistadas por clubes brasileños, incluyendo los triunfos de Palmeiras en 2020 y 2021 y de Flamengo en 2019 y 2022. Nunca un país había logrado semejante hegemonía en la competencia desde su creación en 1960.

La última definición que no tuvo equipos de Brasil fue la que disputaron River Plate y Boca Juniors en 2018 en Madrid.

El campeón del torneo se embolsará un premio de US$24 millones, un millón más que en la edición anterior.

En el estadio Allianz Parque, Palmeiras mostró una cara totalmente distinta a la que exhibió en la altura de Quito la semana anterior.

Desde el comienzo del compromiso, el elenco dirigido por el portugués Abel Ferreira impuso condiciones, mientras que Liga de Quito no tuvo opciones para contener las arremetidas de los locales ni para inquietar el arco defendido por Carlos Miguel.

Palmeiras abrió el marcador a los 19 minutos con un cabezazo de Sosa tras un centro preciso de Allan.

La avalancha ofensiva del Verdao, que registró 28 remates, continuó y encontró un nuevo premio en el descuento del período inicial en una jugada ensayada a balón parado que concretó Bruno Fuchs.

En el segundo tiempo, el ingreso de Raphael Veiga dio aún más ideas en el ataque de Palmeiras, que igualó la eliminatoria a los 68 minutos luego de una combinación con Vitor Roque.

A los 78, Allan provocó una pena máxima, que Veiga cobró con frialdad para darle la histórica clasificación al conjunto brasileño.

