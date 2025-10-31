Palmeiras golea 4-0 a Liga de Quito y jugará la final de la Libertadores ante Flamengo

Tal como había prometido su entrenador, Abel Ferreira, el Palmeiras tuvo este jueves una "noche mágica" y clasificó para la final de la Copa Libertadores al aplastar 4-0 a Liga de Quito, remontando la derrota 3-0 encajada una semana atrás en Ecuador.

El milagro del Allianz Parque, en San Pablo, garantiza que los equipos de Brasil mantendrán la hegemonía que han establecido en los últimos años en el torneo, con el Palmeiras y el Flamengo como protagonistas de la final el 29 de noviembre en Lima.

Clubes brasileños han sido campeones en las seis ediciones previas de la Libertadores, el último de ellos el Botafogo.

Raphael Veiga, al convertir un penalti provocado por Allan, completó la goleada en el minuto 82.

El paraguayo Ramón Sosa en el 20, Bruno Fuchs en el 45+5 y el propio Veiga en el 68 habían encaminado la hazaña del cuadro paulista.

erc/ma