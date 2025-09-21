Palmeiras golea 4-1 a Fortaleza y queda a un punto del líder Flamengo

El Palmeiras sigue firme en su caza al líder Flamengo y se situó a apenas un punto del conjunto rojinegro tras golear este sábado en casa por 4-1 al Fortaleza, que sigue penúltimo, en uno de los cuatro partidos que abrieron la 24ª jornada del Brasileirão.

Con prácticamente un once reserva, pensando en la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores del miércoles, cuando defenderá un 1-2 favorable logrado contra River Plate, el Palmeiras solventó el partido en una gran segunda parte.

Raphael Veiga, de penalti, adelantó a los locales a los 10 minutos, aunque el Fortaleza logró empatar con Lucas Crispim poco después.

En la segunda mitad, un gran remate del paraguayo Ramón Sosa, que marcó su primer gol con el Verdão, puso por delante al Palmeiras, que sentenció con dos bonitos disparos desde fuera del área de Andreas Pereira, su reciente fichaje y quien se estrenó como goleador del equipo.

"Tenemos que seguir concentrados en los próximos partidos. Sabemos que es muy difícil, pero fue muy importante ganar hoy para nuestra confianza, todos jugamos muy bien, batallamos y luchamos, logramos los tres puntos que queríamos", destacó Pereira tras el partido.

Palmeiras se situó a un punto de Flamengo, que este domingo recibe a Vasco da Gama, mientras que el Fortaleza del DT Martín Palermo sigue penúltimo a cinco puntos de la salvación.

La última final

Los dos equipos que jugaron la última final de la Libertadores, Botafogo y Atlético Mineiro, volvieron a medirse con un guión bastante parecido al de la final continental, nuevamente con victoria del Fogão pese a jugar con un futbolista menos.

Si en la final continental de Buenos Aires Gregore dejó al Botafogo con 10 en el minuto 2, este sábado el español Chris Ramos dejó a los cariocas con uno menos poco antes del descanso.

Pese a ello, un gol de cabeza del uruguayo Santiago Rodríguez, el primero que logró con Botafogo, les dio los tres puntos a los dirigidos por Davide Ancelotti, que se situaron cuartos ante un Mineiro que sigue sin alejarse del descenso y que tiene la cabeza puesta en la vuelta de los cuartos de la Sudamericana, el miércoles en casa contra el Bolívar.

"Necesitábamos esta victoria. Tuvimos una actitud diferente, trabajamos la fase defensiva, saber administrar los momentos del partido. Hicimos todo lo que hablamos", resaltó Ancelotti en la rueda de prensa.

Flu, vuelve a ganar

En Salvador, Fluminense puso fin a tres jornadas sin ganar con una victoria por 0-1 al Vitória, gracias a un bonito gol de Hércules en la primera mitad.

Con muchos reservas, de cara a los cuartos de la Sudamericana del martes contra el Lanús, donde deberá remontar un 1-0 adverso, el Flu se situó octavo a seis puntos de la zona Libertadores, mientras que el Vitória sigue como primer equipo en los renglones de descenso, a un punto de la salvación.

El otro equipo de Salvador, el Bahia, logró un empate a 1 en su visita al Ceará y pese a seguir en zona de Libertadores, perdió la oportunidad de igualar con el Botafogo en la cuarta plaza.

La 24ª jornada se completará este domingo, destacando el derbi carioca entre el líder Flamengo y el Vasco da Gama, y el derbi de Porto Alegre entre el Internacional y el Gremio.

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol brasileño, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Vitória 0

Fluminense 1

Ceara 1

Bahia 1

Botafogo 1

Atlético Mineiro 0

Palmeiras 4

Fortaleza 1

- Domingo:

Mirassol

Juventude

Flamengo

Vasco

Internacional

Grémio

Sport

Corinthians

Santos

São Paulo

Cruzeiro

Red Bull Bragantino

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 50 22 15 5 2 47 10 37

2. Palmeiras 49 22 15 4 3 36 18 18

3. Cruzeiro 47 23 14 5 4 37 16 21

4. Botafogo 39 23 11 6 6 34 17 17

5. Mirassol 39 22 10 9 3 39 23 16

6. Bahia 37 22 10 7 5 30 25 5

7. São Paulo 35 23 9 8 6 27 23 4

8. Fluminense 31 22 9 4 9 26 29 -3

9. Red Bull Bragantino 31 23 9 4 10 28 33 -5

10. Corinthians 29 23 7 8 8 24 28 -4

11. Ceara 28 23 7 7 9 22 23 -1

12. Internacional 27 22 7 6 9 26 33 -7

13. Atlético Mineiro 25 22 6 7 9 21 26 -5

14. Grémio 25 22 6 7 9 20 27 -7

15. Vasco 23 22 6 5 11 32 33 -1

16. Santos 23 22 6 5 11 21 32 -11

17. Vitória 22 24 4 10 10 19 35 -16

18. Juventude 21 22 6 3 13 19 43 -24

19. Fortaleza 18 23 4 6 13 23 38 -15

20. Sport 11 21 1 8 12 15 34 -19

