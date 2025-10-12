Palmeiras golea al Juventude y es líder en solitario del Brasileirão

El Palmeiras se situó como líder en solitario del Brasileirão tras golear este sábado por 4-1 al Juventude, una victoria que permite al Verdão tomar una distancia de tres puntos sobre su perseguidor más cercano, el Flamengo.

Pese a tener diez bajas, entre jugadores convocados con sus selecciones, sancionados y lesionados, los paulistas de Abel Ferreira mostraron una vez más la amplitud de su plantilla y no dieron ninguna opción al Juventude, hundido en la penúltima posición.

Raphael Veiga, en el minuto 27, y Bruno Rodrigues, de cabeza en el 44, abrieron el camino de la victoria palmeirense antes del descanso en este juego pendiente de la duodécima jornada disputado en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Sin bajar el ritmo en el segundo tiempo, otro cabezazo de Bruno Fuchs (49') y una diana de Felipe Anderson (56') sentenciaron el encuentro. Rodrigo Sam, en el 76, marcó el gol del honor para los visitantes.

Especialmente emotivo fue el tanto de Bruno Rodrigues, quien estuvo 600 días de baja por lesión. El delantero brasileño, de 28 años, anotó su primer tanto con el Verdão en su primer juego como titular esta temporada.

Rodrigues renace

Rodrigues se lesionó en la rodilla derecha en enero de 2024 en su segundo partido con el Palmeiras. Tras varios meses lesionado, volvió a lastimarse gravemente, esta vez en la rodilla izquierda, en mayo de 2024. Retornó al campo en septiembre.

Después de marcar de cabeza, todos sus compañeros, incluyendo a quienes estaban en el banquillo, fueron a abrazarlo. Rodrigues se arrodilló y besó su rodilla.

"Mucha resiliencia, mucha concentración, mucho trabajo. Agradezco a todos en el club (...) A todos los que confiaron en mí, a mi mujer, que siempre estuvo conmigo en estos dos años muy difíciles. Pero ya pasó. Lo único que quería era marcar", dijo el atacante.

Con la victoria, el Palmeiras retoma la punta de la liga, que no ocupaba en solitario desde la décima fecha.

Tanto el Verdão como el Flamengo tienen todavía un partido pendiente y se medirán el 19 de octubre en el Maracaná, en un duelo que puede decidir el título.

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Palmeiras 58 26 18 4 4 46 22 24

2. Flamengo 55 26 16 7 3 50 13 37

3. Cruzeiro 52 27 15 7 5 40 20 20

4. Mirassol 46 27 12 10 5 44 29 15

5. Botafogo 43 27 12 7 8 37 23 14

6. Bahia 43 26 12 7 7 34 30 4

7. Fluminense 38 26 11 5 10 34 33 1

8. São Paulo 38 27 10 8 9 31 28 3

9. Red Bull Bragantino 36 27 10 6 11 33 38 -5

10. Ceara 34 26 9 7 10 26 24 2

11. Vasco 33 27 9 6 12 42 41 1

12. Corinthians 33 27 8 9 10 29 32 -3

13. Grémio 33 27 8 9 10 28 33 -5

14. Atlético Mineiro 32 26 8 8 10 25 30 -5

15. Internacional 32 26 8 8 10 32 38 -6

16. Santos 28 26 7 7 12 25 38 -13

17. Vitória 25 27 5 10 12 24 42 -18

18. Fortaleza 24 26 6 6 14 26 41 -15

19. Juventude 23 27 6 5 16 22 52 -30

20.

Sport 16 26 2 10 14 20 41 -21 prb/raa/