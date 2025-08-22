Palmeiras pasa a cuartos de final de la Libertadores con empate 0-0 ante Universitario erc/ma

A Palmeiras le bastó con empatar 0-0 en la vuelta este jueves ante Universitario de Perú para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, gracias a su aplastante triunfo 4-0 la semana pasada en Lima.

El portero del Verdão, Weverton, tuvo una noche más ajetreada de lo esperado en el Allianz Parque, en San Pablo, pero a la vez contaba con la tranquilidad del mullido colchón que el equipo consiguió en la ida.

Los paulistas esperan en la próxima fase al ganador de la llave entre River Plate de Argentina y Libertad de Paraguay, que se definía en Buenos Aires esta noche.