Palmeiras quiere más en Libertadores con el futuro de Ferreira en la mesa

Con un pie en los cuartos de final de la Copa Libertadores, Palmeiras busca este jueves sellar su clasificación ante Universitario de Perú, mientras el futuro de su entrenador, el portugués Abel Ferreira, está sobre la mesa.

La aplastante victoria 4-0 del Verdão en la ida, la semana pasada en el Monumental de Lima, dejó prácticamente decidido este cruce de cara a la vuelta en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Sin embargo, si bien las cosas salen en la cancha, hay inquietud con la posible renovación del contrato de Ferreira, que vence en diciembre.

"Si me quedo o no será decidido por mi familia", comentó el domingo el entrenador, tras un triunfo 1-0 del Palmeiras ante el Botafogo para mantener la presión sobre el líder de la liga brasileña, Flamengo, cuatro puntos por delante.

"No es momento todavía de decidir nada. Lo importante no era ni nunca será Abel. Lo más importante va a ser siempre lo que sea mejor para el Palmeiras", agregó.

Desde que Ferreira tomó el mando en noviembre de 2020, el club paulista ha vivido algunos de sus mejores años en su centenaria historia, con los trofeos de la Copa Libertadores en 2020 y 2021, la Recopa Sudamericana en 2022 y el Brasileirão en 2022 y 2023.

- "Creo que no soy tan malo" -

Acostumbrada a ganar, la torcida del Palmeiras ha tenido sus más y sus menos con Ferreira, de 46 años, en las últimas semanas.

La eliminación en los octavos de la Copa de Brasil ante el archirrival Corinthians, el 6 de agosto, fue marcada por cánticos contra él desde las tribunas.

El domingo, el técnico tiró de ironía en la sala de prensa.

"Como todos los clubes del mundo, ganamos y perdemos", repasó. "El Palmeiras es un club muy bien presidido, muy bien dirigido por (el director de fútbol Anderson) Barros y tiene un entrenador más o menos. Seguramente habrá muchos mejores que yo, aunque creo que no soy tan malo", disparó.

Dada la amplia ventaja que trajo en la maleta desde Perú, es posible que Ferreira pueda dar descanso a algunos de sus mejores jugadores.

El ganador se cruzará en cuartos contra el triunfador de la llave entre River Plate de Argentina y Libertad de Paraguay, que se verán las caras el jueves en Buenos Aires tras empatar a cero en la ida en Asunción.

- Superpoderes -

Del otro lado, el entrenador de Universitario, el uruguayo Jorge Fossati, tampoco se guardó nada el domingo frente a los micrófonos tras un empate 1-1 con Sport Huancayo en el Torneo Clausura de Perú, en el que los suyos ocupan la tercera posición tras Sporting Cristal y Cusco.

El exseleccionador uruguayo cuestionó el apretado calendario.

"FIFA ha establecido que no se pueden fijar partidos con menos de 72 horas (de descanso), pero parece que la liga acá tiene superpoderes", criticó el DT.

Con una cuesta muy empinada por delante, Universitario no podrá contar con el central paraguayo William Riveros, expulsado en la ida.

El mediocampista Rodrigo Ureña, además, está lesionado.

"Vamos partido a partido. Lo de Palmeiras se quedó en el jueves. Nos enfocamos mucho en este próximo juego", dijo a la prensa peruana Anderson Santamaría, quien se perfila para tomar el relevo de Riveros.

Alineaciones probables:

Palmeiras: Weverton - Agustín Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez - Emiliano Martínez, Lucas Evangelista - Mauricio, José Manuel López, Ramón Sosa - Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Universitario: Sebastián Britos - Hugo Ancajima, Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, César Inga - Martín Pérez, Jorge Murrugarra, Jairo Concha - Edison Flores, Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Árbitro: Piero Maza (CHI)