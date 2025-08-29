Palmeiras refuerza mediocampo con Andreas Pereira, proveniente del Fulham

Andreas Pereira fue anunciado este viernes como nuevo futbolista del Palmeiras, que sigue sumando refuerzos cuando se alista para su cruce en los cuartos de final de la Copa Libertadores contra River Plate de Argentina.

Pereira llega al club brasileño procedente del Fulham inglés.

"El jugador de 29 años pasó por exámenes médicos en la semana y firmó contrato con el Verdão hasta el 31 de diciembre de 2028", informó el equipo de Sao Paulo en un comunicado.

El centrocampista nacido en Duffel, Bélgica, pero internacional con Brasil, jugó 33 partidos con el Fulham en la pasada temporada de la Premier League, con dos goles y seis asistencias. No había visto acción en el actual curso.

Según la prensa brasileña, el fichaje asciende a 10 millones de euros (US$11,6 millones).

"El interés que el Palmeiras demostró por mí fue muy especial", celebró Pereira, citado en la nota. "Cuento las horas para llegar a Brasil, unirme a mis nuevos compañeros y entrar a la cancha para ayudar", añadió.

Formado en las categorías base del PSV Eindhoven, el volante jugó con Manchester United, Granada, Valencia y Lazio antes de fichar con el Fulham. Ganó la Copa Libertadores de 2019 en un paso previo por Brasil con el Flamengo.

Está llamado a cubrir en el Palmeiras del entrenador portugués Abel Ferreira el vacío que dejó el colombiano Richard Ríos, vendido al Benfica.

Los paulistas escoltan al líder Flamengo en la liga brasileña con 42 puntos, a cuatro del Mengão, y el 17 y el 24 de septiembre enfrentarán a River en la Libertadores.

Pereira es el duodécimo refuerzo del club este año, tras el portero Carlos Miguel, los defensas Bruno Fuchs, Micael, Khellven y Jefté, los volantes Emiliano Martínez y Lucas Evangelista y los atacantes Vitor Roque, Facundo Torres, Paulinho y Ramón Sosa.

El Verdão ha invertido en fichajes en 2025 más de 100 millones de euros. A principios de año, Vitor Roque fue el fichaje más alto en la historia del fútbol de Brasil y toda Sudamérica, cuando el equipo pagó al Barcelona 25,5 millones de euros por él.

