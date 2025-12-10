Palmeiras renueva contrato del DT Abel Ferreira hasta 2027

El brasileño Palmeiras anunció este miércoles que renovó su contrato con el técnico portugués Abel Ferreira hasta diciembre de 2027, a pesar de una temporada sin títulos en la que fue superado por Flamengo en la final de Libertadores y en el Brasileirão.

El club informó en un comunicado que extendió el vínculo "hasta el fin de 2027" y destacó "la relación de confianza construida por club y entrenador a lo largo de los últimos cinco años".

Ferreira, de 46 años, era un entrenador desconocido y sin campeonatos cuando llegó al equipo paulista en 2020.

Desde entonces ha ganado diez títulos con el Verdão, entre ellos dos campeonatos del Brasileirão en 2022 y 2023 y dos Libertadores en 2020 y 2021.

"Los valores de salario y premios son los mismos" del contrato que estaba a punto de vencer, detalló el Palmeiras.

El club tuvo que conformarse en 2025 con dos subcampeonatos.

Su rival carioca Flamengo lo superó 1-0 en la final de la Libertadores y también en la recta final del campeonato brasileño.

Además, el Verdão sufrió una dolorosa derrota ante su rival de patio Corinthians por la Copa de Brasil a comienzos de año.

Pero la presidenta del club, Leila Pereira, respaldó al entrenador en medio de la turbulencia.

"Tras la derrota ante Corinthians, la líder del proyecto reiteró su confianza en el trabajo y eso es difícil de encontrar en el fútbol de hoy (...) me marcó mucho", recordó Ferreira, citado en el comunicado del club.

