Palmeiras renueva el contrato del DT Abel Ferreira hasta 2027

El brasileño Palmeiras anunció este miércoles que renovó su contrato con el técnico portugués Abel Ferreira hasta diciembre de 2027, a pesar de una temporada sin títulos en la que fue superado por Flamengo en la final de la Copa Libertadores y en el Brasileirão.

El equipo de Sao Paulo informó en un comunicado que extendió el vínculo "hasta el fin de 2027" y destacó "la relación de confianza construida por club y entrenador a lo largo de los últimos cinco años".

Ferreira, de 46 años, era un entrenador desconocido y sin títulos cuando llegó al equipo paulista en 2020.

Desde entonces ha ganado diez títulos con el Verdão, entre ellos dos campeonatos del Brasileirão en 2022 y 2023 y dos Libertadores en 2020 y 2021.

"Abel no es solo el técnico más victorioso de la historia de Palmeiras. Es también un profesional competente y dedicado", afirmó la presidenta del equipo, Leila Pereira, citada en el comunicado.

"Los valores de salario y premios son los mismos" del contrato que estaba a punto de vencer, detalló el Palmeiras.

La prensa local asegura que Abel Ferreira cobra unos US$550.000 mensuales y sostiene que el portugués rechazó ofertas de Nottingham Forest y Wolverhampton para entrenar en Inglaterra.

Luego de varios años dorados, el club tuvo que conformarse en 2025 con los subcampeonatos de Libertadores y del campeonato brasileño.

Además, el Verdão sufrió una dolorosa derrota ante su rival de patio Corinthians en los octavos de final de la Copa de Brasil, una competición que otorga premios millonarios.

Tras esa caída, Leila Pereira "reiteró su confianza en el trabajo y eso es difícil de encontrar en el fútbol de hoy (...) me marcó mucho", recordó Ferreira en la nota del club.

Palmeiras, sin embargo, hizo una presentación digna en el Mundial de Clubes que se disputó a mitad de año en Estados Unidos. Llegó a los cuartos de final del torneo y fue eliminado por Chelsea (2-1), posterior campeón.

"Las lecciones de 2025 nos ayudarán mucho a ganar en 2026", anticipó Ferreira.

Ferreira se mantiene como el técnico con más tiempo en su cargo en el fútbol brasileño, en el que no suele haber demasiada paciencia.

Solo otros tres entrenadores llevan más de un año en su actual equipo: Filipe Luís -su rival en la final de la Copa Libertadores con Flamengo-, Rogério Ceni (Bahia) y Léo Condé, que acaba de descender a segunda división con Ceará.

jss/app/raa/