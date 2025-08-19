Palmeiras repatria al arquero Carlos Miguel a Brasil desde el Nottingham Forest

El Palmeiras de Sao Paulo anunció este martes el fichaje del portero brasileño Carlos Miguel, proveniente del Nottingham Forest inglés, para competir por el arco con su compatriota Weverton.

Formado en las categorías base del Flamengo e Inter de Porto Alegre y exjugador del archirrival del Verdão, Corinthians, el guardameta de 26 años llegó al club de la Premier League la temporada pasada.

Solo jugó tres partidos, dos en la FA Cup y uno en la Copa de la Liga.

"Firmó contrato con el Verdão por cinco temporadas, hasta el 31 de julio de 2030", informó el club en una nota oficial.

Carlos Miguel se convierte en el arquero más caro fichado por el Palmeiras, en una operación de 4 millones de euros (US$4,6 millones), según el portal especializado Transfermarkt. El equipo paulista no confirmó el monto.

"Mi expectativa es la mejor posible (...). Es una alegría para mí y espero responder como todos esperan", comentó el arquero, citado en la nota.

"Intento siempre mejorar. Espero aprender mucho con Weverton y (Marcelo) Lomba", los otros dos porteros palmeirenses, agregó el jugador.

Carlos Miguel es el décimo refuerzo del Palmeiras esta temporada, tras los defensas Bruno Fuchs, Micael y Khellven, los mediocampistas Emiliano Martínez y Lucas Evangelista y los atacantes Vitor Roque, Facundo Torres, Paulinho y Ramón Sosa.

A principios de año, Vitor Roque fue el fichaje más alto en la historia del fútbol de Brasil y toda Sudamérica. El Palmeiras pagó al Barcelona 25,5 millones de euros (US$29,5 millones) por él.

Palmeiras está a un paso de clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores, tras golear 4-0 a Universitario de Perú en la ida de los octavos.

Además, es segundo de la liga brasileña a cuatro puntos del líder, Flamengo, que tiene un partido más.