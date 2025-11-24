Palmeiras tira la toalla en el Brasileirão, que ya tiene nuevos inquilinos

Palmeiras dejó en manos de Flamengo el título del Brasileirão, que este domingo vio a Kaio Jorge escaparse como máximo goleador y conoció los cuatro equipos que disputarán la máxima categoría en 2026.

A continuación, las tres escenas que marcaron la 35ª jornada de la liga de fútbol de Brasil:

- Tira la toalla -

"Creo que el campeonato está decidido". Así de sincero y contundente se expresó el entrenador de Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, tras empatar 0-0 en casa contra Fluminense.

La igualdad el sábado fue doblemente triste para los paulistas, segundos en la tabla, debido a que el líder Flamengo ganó 3-0 a Bragantino y abrió cuatro puntos de distancia a falta de tres fechas para el final de la campaña.

Con una triste cosecha de dos puntos de doce posibles y sin marcar un gol en los últimos tres partidos, el Verdão vio al Fla alejarse en la punta a menos de una semana de que ambos se citen en Lima en la final de la Copa Libertadores de América.

"No sirve de nada hablar, creo que debemos canalizar nuestra energía para el próximo sábado. Tenemos un partido entre semana, lo prepararemos de la mejor manera, pero creo que el campeonato está decidido y en el momento oportuno hablaremos de lo que fue este campeonato brasileño", dijo Ferreira.

Los rojinegros, dirigidos por Filipe Luís, podrían proclamarse campeones el martes si vencen en su visita a Atlético Mineiro (11°) y Palmeiras cae a domicilio contra Gremio (12°).

Será el último partido de los dos equipos antes de viajar a Lima.

- El nombre del gol -

Por detrás de Flamengo y Palmeiras, Cruzeiro (3°) es el único equipo que matemáticamente todavía tiene opciones de título, aunque muy remotas pues está a seis puntos del liderato con nueve unidades en disputa.

Y ello en parte gracias a los goles de Kaio Jorge. Este domingo, el delantero marcó dos veces en la victoria por 3-0 contra Corinthians (10°) y llegó a 21 dianas, tres más que el creativo uruguayo de Fla, Giorgian De Arrascaeta.

"Quiero ser campeón con la camisa de Cruzeiro, es un objetivo, un sueño mío. Las metas me ayudan, estoy buscando ser el máximo goleador. Soy atacante, tengo la confianza de la afición y de los compañeros. Quiero estar marcando goles siempre", dijo el atacante, de 23 años.

Con la victoria en Belo Horizonte, el equipo que orienta el portugués Leonardo Jardim se aseguró su participación en la fase de grupos de la Libertadores 2026.

- Amazonía, presente -

El Brasileirão volverá a tener un representante de la Amazonía en 2026 tras confirmarse este domingo el ascenso de Remo, equipo de la ciudad de Belém, sede de la reciente conferencia del cambio climático (COP30).

Con Coritiba ya ascendido en la anterior jornada de la Serie B, cinco equipos se disputaban en una última jornada de infarto las tres plazas restantes para disputar la máxima competición brasileña el año que viene.

Athletico Paranaense, Chapecoense y Remo lograron el ascenso, mientras que Criciúma y Goiás, que llegaron a la última fecha entre los cuatro primeros, perdieron y se mantendrán en la segunda división en 2026.

El Furacão, finalista de la Libertadores en 2022, regresa a la élite del fútbol de Brasil tras una fugaz temporada en segunda al ganar en la última jornada 1-0 a América Mineiro.

Chapecoense, que tras el trágico accidente aéreo sufrido en 2016 descendió en 2019 y 2021, vuelve a la Serie A después de derrotar por 1-0 a Atlético Goianiense.

Por último, Remo disputará por primera vez la primera categoría en el formato actual, de puntos corridos, luego de vencer en casa 3-1 a Goiás, al que le quitó la plaza de ascenso.

Será la primera participación de un equipo de la región amazónica desde 2005, cuando Paysandú, curiosamente el eterno rival ciudadano de Remo, acabó el año en zona de descenso.

prb/raa/