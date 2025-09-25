Palmeiras vence 3-1 a River Plate y pasa a semifinales en la Copa Libertadores

Palmeiras, con goles de Vitor Roque y por partida doble del argentino José Manuel López, venció este miércoles 3-1 a River Plate para clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El Verdão remató la eliminatoria en el Allianz Parque de Sao Paulo, tras haber ganado 2-1 la semana pasada en Buenos Aires.

Después de que los locales empezaran en desventaja, Vitor Roque niveló en el minuto 51 y "Flaco" López firmó su doblete en el 90+1, de penalti, y en el 90+4, con un potente disparo al borde del área.

Maximilano Salas había adelantado a los millonarios en el minuto 8.

Marcos Acuña fue expulsado en el 87 por doble amonestación en la jugada del penal.

El equipo entrenado por el portugués Abel Ferreira se enfrentará en semis con el ganador de la eliminatoria Sao Paulo-Liga de Quito, que se define el jueves en el Morumbi tras victoria 2-0 de los ecuatorianos en la altura la semana anterior.

erc/ag