Palmeiras y Flamengo retoman duelo por el Brasileirão con rivales en zona de descenso

Palmeiras y Flamengo, flamantes finalistas de la Copa Libertadores, retoman este fin de semana su pulso por el liderato del Brasileirão contra los dos últimos de la tabla, Juventude y Sport Recife, respectivamente.

Líder con 62 puntos, uno más que el Fla, el Verdão visita el domingo al Juventude, penúltimo, por la trigésimo primera jornada de la liga de Brasil.

Los hombres que dirige el portugués Abel Ferreira buscarán reencontrar el triunfo en la escena local después de encadenar dos fechas sin ganar.

Pero tienen combustible suficiente para hacerlo tras golear 4-0 el jueves a Liga de Quito, remontar la derrota 3-0 sufrida en Ecuador y clasificar a su tercera final de Libertadores en seis años.

Todo en un momento en el que está sobre la mesa la renovación del contrato de Ferreira, el entrenador más laureado de la historia palmeirense, con diez coronas en cinco años.

"No sé si ganaremos títulos o no, pero la presidenta (del club, Leila Pereira) sabe lo que quiero y los jugadores saben que me gusta entrenarlos. Me gusta estar aquí", dijo el portugués, de 46 años, calificando de "oasis" al cuadro paulista.

- Colista y sin técnico -

Un día antes, el Flamengo jugará en casa con el colista Sport Recife, equipo que llega a esta cita con timonel interino, César Lucena.

El cuadro de Río de Janeiro pasa página después de eliminar en las semifinales de la Libertadores al Racing de Avellaneda.

"En mi cabeza solo está el Sport (...), tenemos que continuar la lucha contra el Palmeiras, concentrarnos en el Brasileirão", dijo Filipe Luís, el técnico rubro-negro.

Enfrente, el Fla tendrá a un Sport Recife con pie y medio en la segunda división, con la salvación a 15 unidades con 27 por disputar, y que tendrá en el banquillo a Lucena tras el despido de Daniel Paulista, tercer entrenador en el Leão este año.

El Cruzeiro, tercero en la tabla con 57 puntos, tendrá también el sábado un contrincante en zona roja, el Vitória (17º).

El cuadro de Belo Horizonte jugará sin su pareja de centrales titular, Fabrício Bruno y el argentino Lucas Villalba, ambos suspendidos, y sin el delantero Wanderson, lesionado.

Neymar en cuenta regresiva

En una semana en la que Neymar volvió a entrenar con sus compañeros tras una lesión muscular, el Santos (16º) recibe el sábado al Fortaleza (18º), un rival directo para evitar el descenso y que demostró ser peligroso al vencer 1-0 la semana pasada al Flamengo.

Se prevé que el astro brasileño, de 33 años, retorne a los gramados en las próximas jornadas tras una ausencia de dos meses.

El entrenador del Peixe, el argentino Juan Pablo Vojvoda, en tanto, se reencontrará con su exequipo, que le considera un ídolo.

--Programa de la 31ª jornada:

-Sábado:

Santos-Fortaleza

Cruzeiro-Vitória

Mirassol-Botafogo

Flamengo-Sport Recife

-Domingo:

Corinthians-Gremio

Bahia-Bragantino

Ceará-Fluminense

Internacional-Atlético Mineiro

Juventude-Palmeiras

Vasco-Sao Paulo

--Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Palmeiras 62 29 19 5 5 53 26 27

2. Flamengo 61 29 18 7 4 56 16 40

3. Cruzeiro 57 30 16 9 5 42 21 21

4. Mirassol 55 30 15 10 5 52 31 21

5. Bahia 49 30 14 7 9 40 34 6

6. Fluminense 47 30 14 5 11 37 35 2

7. Botafogo 47 30 13 8 9 41 28 13

8. Vasco da Gama 42 30 12 6 12 49 41 8

9. Sao Paulo 41 30 11 8 11 33 33 0

10. Corinthians 39 30 10 9 11 32 35 -3

11. Gremio 39 30 10 9 11 33 38 -5

12. RB Bragantino 36 30 10 6 14 34 47 -13

13. Atlético Mineiro 36 29 9 9 11 27 32 -5

14. Ceará 35 30 9 8 13 27 29 -2

15. Internacional 35 30 9 8 13 35 43 -8

16. Santos 32 29 8 8 13 30 42 -12

17. Vitória 31 30 7 10 13 27 44 -17

18. Fortaleza 27 29 7 6 16 27 44 -17

19. Juventude 26 30 7 5 18 24 56 -32

20. Sport Recife 17 29 2 11 16 22 46 -24

