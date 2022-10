Palou, 'supercontento' por sesión de práctica en F1

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Alex Palou, excampeón de la IndyCar, había comenzado recién su primera sesión de práctica para un Gran Premio de la Fórmula Uno, cuando declaró que la sensación y velocidad de su McLaren eran una “locura”.

Momentos después, Logan Sargeant, de Williams, se quejó de perder el agarre en los neumáticos, como si fuera todo un veterano.

El Gran Premio de Estados Unidos incluyó el viernes un desfile de debutantes en el Circuit of the Americas, durante la primera sesión de práctica, de 60 minutos, que permitió echar un vistazo al futuro potencial de la parrilla de pilotos.

Palou finalizó con una sonrisa de oreja a oreja y con deseos de más.

“Estoy supercontento”, manifestó el español. “Éste era uno de mis sueños”.

Palou había participado en un ensayo al volante de un bólido de la F1 en 2021, pero conducir la versión actual del auto de Daniel Ricciardo en la pista rebasó sus expectativas. Se adentró en las zonas de frenado y en las curvas, buscando su mejor tiempo posible.

Pero también tenía que ser cuidadoso.

“¡Fue rápido!”, comentó. “Y además está el tráfico. Uno no quiere obstruir a nadie y tiene un auto que no es suyo. Yo he tratado de cuidar el auto”.

La F1 dispone que todas las escuderías utilicen pilotos de reserva para dos sesiones de práctica en esta temporada. Ello colocó a cuatro debutantes en los bólidos, además de Antonio Giovinazzi, quien alguna vez compitió habitualmente en la F1.

Todos permanecieron detrás, finalizando entre los últimos cinco de la sesión.

“Nuestro programa hoy no indicaba que fuéramos tan rápidos”, dijo Palou. “Lo importante era obtener datos”.

Palou era el nombre principal en este grupo. Tras ganar el campeonato de la IndyCar de 2021, el equipo Arrow McLaren SP trató de incorporarlo en su nómina para 2023. Finalmente, Palou se quedó en su escudería Chip Ganassi Racing, que no pudo llegar a un acuerdo con McLaren para rescindir el convenio.

Palou tiene permiso de conducir con McLaren en pruebas, pero no puede unirse al programa del equipo sino hasta 2024. Y aunque ha dicho que la F1 es su sueño, afirma también que se siente contento con la IndyCar.

Sargeant soporta una presión diferente. El piloto de 21 años podría ser el piloto estadounidense que los aficionados y los grandes patrocinadores han esperado.

No ha habido un estadounidense en la parrilla de la F1 desde Alexander Rossi en 2015. El último campeón estadounidense fue Mario Andretti en 1978.

Sargeant es actualmente tercero en la F2. Condujo el viernes en lugar de Nicholas Latifi, a quien no se ha renovado el contrato con Williams para 2023.

La escudería no ha anunciado un reemplazo, Sargeant sería una opción.

“Hay que ser sensible, mantener todo en orden y hacer un buen trabajo. Pero fue una locura que todo ocurriera tan rápido y bien”, dijo Sargeant.

Theo Pourchair, piloto reservista de Alfa Romeo para 2023, condujo en lugar de Valtteri Bottas. El francés de 19 años es actualmente segundo en la F2.

Y Theo Schwartzman, de 23 años, condujo en la sesión por Ferrari, en lugar de Charles Leclerc.

Giovinazzi, quien ha corrido de inicio 67 competiciones de F1 y es ahora reservista de Ferrari, tuvo una pésima sesión en el sitio de Kevin Magnussen, de Haas. El italiano había dado apenas unas vueltas cuando derrapó y se impactó contra un muro.

Buenos tiempos

Ferrari encabezó las sesiones de prácticas. Carlos Sainz lideró la primera y Leclerc la segunda.

Este sábado, ambos esperan desafiar por la primera posición de largada a Max Verstappen, quien se ha apoderado ya del campeonato de pilotos.

El mexicano Sergio Pérez, compañero de Verstappen en Red Bull, será sancionado con cinco sitios en la parrilla por emplear su quinto motor en la temporada.

AP