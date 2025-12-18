Panamá anuncia primer vuelo directo de "retorno voluntario" con 70 venezolanos a Caracas

CIUDAD DE PANAMÁ, 18 dic (Reuters) - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que el lunes saldrá desde el país el primer vuelo directo de "retorno voluntario" con 70 venezolanos a Caracas, en medio de las diferencias bilaterales que llevaron a la suspensión del tráfico aéreo entre ambas naciones.

Panamá y Estados Unidos firmaron en 2024, al inicio del gobierno de Mulino, un memorando de entendimiento para realizar vuelos de "repatrición voluntaria" de migrantes que ingresaban al país de manera irregular por las peligrosas selvas de Darién, tras alcanzar flujos de hasta 520.000 personas en 2023.

"Este lunes se llevará a cabo el vuelo número 60 en el programa que tenemos de retorno voluntario. Es el primer vuelo a Caracas, 70 inmigrantes venezolanos retornan de manera voluntaria a su país", dijo Mulino el jueves en su rueda de prensa semanal. "Ya no tenemos que triangular a través de Colombia". La aerolínea panameña Copa Airlines informó en julio de 2024 que el Ministerio de Transporte de Venezuela suspendió temporalmente todos los vuelos comerciales entre Panamá y el país sudamericano, en medio de tensiones diplomáticas. Mulino había anunciado previamente el retiro de todo su personal diplomático de Venezuela y puesto "en suspenso" las relaciones del país con Caracas hasta que se realizara una revisión completa de los resultados de las elecciones presidenciales ganadas por Nicolás Maduro, en medio de denuncias de graves irregularidades en los comicios por parte de varios países. El martes, la aerolínea extendió la suspensión de sus vuelos a Venezuela hasta el 15 de enero de 2026, asegurando que, para esa fecha, estima que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa. El miércoles, Copa dijo que iniciará sus vuelos a la venezolana Maracaibo con una frecuencia diaria a partir del sábado, tras determinar que los sistemas de navegación del aeropuerto pueden mitigar de forma segura los riesgos operacionales asociados con eventuales intermitencias en las señales de comunicación. (Reporte de Elida Moreno; Escrito por Raúl Cortés Fernández)