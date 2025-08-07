LA NACION

Panamá: autoriza importación de carne bovina paraguaya

<p>Uno de los principales productos de exportación de Paraguay.</p>

Lo anunció el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay.

"Esta autorización constituye otro paso significativo en la expansión de los productos pecuarios nacionales en los mercados centroamericanos", señaló el Senacsa en un comunicado.

Este nuevo mercado se suma a la lista de destinos de exportación de carne de vacuno de Paraguay, que incluye Brasil, Rusia, Canadá, Chile, Taiwán, Israel y Estados Unidos.

Durante los primeros siete meses de 2025, Chile se mantuvo como el principal comprador de carne paraguaya, con importaciones por US$400,2 millones.

Las exportaciones de carne bovina de Paraguay alcanzaron los US$1235 millones entre enero y julio de 2025, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos oficiales. (ANSA).

