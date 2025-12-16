Panamá: Avanza interconexión eléctrica con Colombia

El encuentro estuvo presidido por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Lospennato.

Según el gobierno, varias comunidades de los pueblos originarios manifestaron su disposición a aceptar el proyecto siempre que se incorporen componentes de impacto social, como la construcción de carreteras, planes de electrificación rural y apoyo a centros educativos y actividades productivas.

La interconexión busca fortalecer la seguridad y resiliencia energética de Panamá, habilitar el intercambio eléctrico entre regiones y generar oportunidades de desarrollo en los territorios involucrados.

La línea de interconexión está compuesta por tres tramos: un primer tramo terrestre de 220 kilómetros entre la Ciudad de Panamá y Mulatupu, en Kuna Yala; un tramo marino hasta Necoclí (Colombia) y un tramo final terrestre hasta Montelíbano, con una capacidad de transporte de 400 megavatios. (ANSA).