Panamá: Avanza interconexión eléctrica con Colombia

Reunión para definir hoja de ruta con comunidades

El encuentro estuvo presidido por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Lospennato.

Según el gobierno, varias comunidades de los pueblos originarios manifestaron su disposición a aceptar el proyecto siempre que se incorporen componentes de impacto social, como la construcción de carreteras, planes de electrificación rural y apoyo a centros educativos y actividades productivas.

La interconexión busca fortalecer la seguridad y resiliencia energética de Panamá, habilitar el intercambio eléctrico entre regiones y generar oportunidades de desarrollo en los territorios involucrados.

La línea de interconexión está compuesta por tres tramos: un primer tramo terrestre de 220 kilómetros entre la Ciudad de Panamá y Mulatupu, en Kuna Yala; un tramo marino hasta Necoclí (Colombia) y un tramo final terrestre hasta Montelíbano, con una capacidad de transporte de 400 megavatios. (ANSA).

