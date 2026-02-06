Panamá cae ante Puerto Rico y queda eliminada en Serie del Caribe

Panamá quedó eliminado de la Serie del Caribe este jueves al perder 8x3 ante Puerto Rico en la jornada de cierre de la primera ronda del torneo, que se celebra en el estadio Panamericano de béisbol, en Guadalajara.

Los Federales de Chiriquí se despidieron con marca de 0-4. Mientras tanto, los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico avanzaron a semifinales con 2-2.

La novena canalera tomó una prometedora ventaja de dos carreras producidas por Johan Camargo: la primera con un sencillo en la entrada inicial y la otra con un elevado de sacrificio en el quinto inning.

La ilusión de los Federales se esfumó en el sexto rollo, cuando los Cangrejeros cosecharon un racimo de cuatro carreras: Nelson Velázquez impulsó una al igual que Isan Díaz, y después apareció Christian Vázquez para producir dos más.

Panamá intentó regresar al juego en la séptima entrada con una carrera impulsada por José Ramos.

Pero en el octavo capítulo los toleteros boricuas consiguieron un rally de tres carreras anotadas por Andrew Velázquez, Jack López y Vásquez.

En la novena entrada, Yohandy Morales anotó para los Cangrejeros la última carrera del partido, impulsado por Díaz.

Blane Abeyta fue el pitcher ganador y Humberto Mejía cargó con la derrota.

Más tarde se cerraba la primera ronda con el partido estelar entre Los Leones del Escogido de República Dominicana y los Tomateros de Culiacán bajo el nombre de México Verde.

Anotación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Puerto Rico 0 0 0 0 0 4 0 3 1 8 14 0

Panamá 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 7 1