Panamá: Canal entrega dividendos récord por US$2.965 millones

"Este monto representa los excedentes obtenidos por operaciones, tarifas de tonelaje de tránsito y pagos por servicios públicos prestados por el Estado", señaló la ACP.

Del total, US$2.372 millones corresponden al superávit económico por la operación de la vía interoceánica, y US$591 millones a derechos de tonelaje de tránsito.

La entrega fue superior en US$475 millones a la realizada en 2024, y excedió lo presupuestado para el año fiscal de 2025, por valor de US$2.789 millones.

Con el retorno a la normalidad de los niveles del lago Gatún tras la fuerte sequía que afectó las operaciones durante 2023 y parte de 2024, se mantuvo un calado de 50 pies incluso en la estación seca.

"Como resultado, el promedio de tránsitos diarios alcanzó 33, en comparación con los 27 registrados el año anterior, afectado por el fenómeno de El Niño", señaló la ACP. (ANSA).