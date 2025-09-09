Panamá cede empate a Guatemala y se rezaga en la tabla; Surinam gana a El Salvador y es líder

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Panamá no pudo pasar del empate en casa frente a Guatemala el lunes y se rezagó temprano en la tabla al disputarse la segunda fecha de su zona por la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026.

El equipo canalero, que llegó como favorito en su grupo, apenas igualó 1-1 gracias a un gol de cabeza de Carlos Harvey a los 37 minutos. Óscar Santis, a los 35 minutos, había adelantado a su selección en un lleno estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá.

Panamá suma dos puntos en la llave A, luego del 0-0 en su visita previa a Surinam, y quedó en tercer lugar después del equipo caribeño (4) y El Salvador (3).

Surinam asumió la punta al derrotar como visitante 2-1 a El Salvador, que no le alcanzó el aliento que obtuvo al debutar con un triunfo a domicilio sobre Guatemala 1-0. Los guatemaltecos son últimos con el punto logrado ante los panameños.

Los primeros lugares de los tres grupos en disputa en esta fase final se clasifican directamente al Mundial del 2026. Los dos segundos mejores disputarán un repechaje internacional.

“No queríamos este resultado ni el anterior”, dijo el mediocampista Adalberto Carrasquilla tras el partido. “Nos dimos cuenta de que los equipos vienen a cerrarse y el balón no quiere entrar (los remates panameños)”.

Surinam le pega de visita a El Salvador

En San Salvador, Surinam se adelantó en el marcador con un cabezazo de su central Radino Balker a tiro de esquina de Kenneth Paal a los 12 minutos.

Los dirigidos por el colombiano Hernán Darío Gómez buscaron el empate, pero el VAR anuló un tanto del delantero Brayan Gil Hurtado a los 29.

El local lo empató a los 73 gracias a un gol en contra de Anfernee Dijksteel, pero Dhoraso Moreo Klas restituyó la ventaja para el triunfo surinamés a los 81.

El Salvador, dirigido por el colombiano Hernán Darío Gómez, venía de derrotar a Guatemala.