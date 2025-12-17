Panamá: Copa Airlines reanuda vuelos a Maracaibo

Tras un vuelo de prueba el martes al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, "la Aerolínea ha determinado que operar hacia este aeropuerto es seguro y confiable, dado que cuenta con sistemas de aproximación que mitigan el riesgo operacional asociado a eventuales intermitencias en las señales de navegación", indicó un comunicado oficial de Copa.

Además, "Copa Airlines continúa reforzando sus frecuencias de vuelos entre Panamá y la ciudad de Cúcuta, Colombia, fronteriza con el estado de Táchira en Venezuela", todo esto con el fin de "brindar opciones adicionales a nuestros pasajeros ante la importancia de los viajes en esta época del año".

Copa Airlines suspendió los vuelos a Caracas el 4 de diciembre en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 29 de noviembre que el espacio aéreo venezolano permanecería cerrado "en su totalidad". (ANSA).