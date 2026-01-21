Panamá: cumbre de presidentes latinoamericanos

Entre los oradores principales se encontrará el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien pronunciará el discurso inaugural. A él se unirán líderes como Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala) y el presidente electo chileno, José Antonio Kast.

El evento, organizado por el banco de desarrollo CAF en colaboración con el gobierno local, contará con una amplia presencia internacional, con ministros y delegados de países como España, India e Italia.

Se espera la participación del ex primer ministro italiano Enrico Letta, junto con los ex jefes de Estado colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos.

La reunión busca reunir a instituciones globales, como la ONU y la OCDE, para definir estrategias comunes de crecimiento económico, inclusión social y competitividad regional. (ANSA).