Panamá dará guerra en un grupo difícil de Copa del Mundo, dice DT Christiansen

CIUDAD DE PANAMÁ, 5 de diciembre - La selección de fútbol de Panamá dará guerra a sus rivales a pesar de quedar en un grupo difícil en el Mundial, aseguró el viernes el técnico Thomas Christiansen tras el sorteo donde el representativo centroamericano quedó en el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana.

"Un grupo muy difícil, la verdad, pero todos los equipos que estaban hoy en el panel son muy buenos y la verdad es que era imposible que no tocara un grupo difícil. Personalmente me hubiese gustado un equipo de otra confederación, en vez de dos equipos europeos, pero bueno, es lo que toca y ahora a disfrutar esos tres partidos que tenemos", dijo Christiansen a la televisión local tras el sorteo.

"Creo que tenemos un equipo muy bueno, si estamos en el Mundial es por méritos propios y seguro que le vamos a dar guerra a Inglaterra, a Croacia y a Ghana", agregó.

Panamá clasificó a su segundo Mundial tras finalizar la eliminatoria de la Concacaf en el primer lugar del Grupo A con 12 puntos, resultado de tres triunfos y tres empates.

En la Copa del Mundo de 2018, la selección panameña fue eliminada en la primera fase tras perder ante Bélgica, Inglaterra y Túnez en el Grupo G.

"Nosotros queremos competir, y creo que con nuestras fuerzas, como equipo unido, podemos pelear con ellos. Todo el mundo va a dar su máximo y mejor versión de sí mismo, y eso hace que el equipo sea más competitivo, hay un grupo bastante sólido, pero hay que mantener la puerta abierta para jugadores jóvenes", apuntó el técnico danés.

(Reporte de Elida Moreno. Editado por Carlos Calvo Pacheco)