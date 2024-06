Panamá debe mostrar su crecimiento ante uruguay en copa américa, dice dt christiansen

22 jun (Reuters) - La selección de fútbol de Panamá tendrá una gran oportunidad para mostrar el crecimiento que ha tenido cuando enfrente a Uruguay en su primer partido de la Copa América, dijo el sábado el director técnico Thomas Christiansen.

Panamá y Uruguay, que integran el Grupo C del torneo que se disputa en Estados Unidos, se enfrentarán el domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

"Será un verdadero reto jugar ante Uruguay, es momento de mostrar el crecimiento de Panamá. Es quizás el juego más difícil que he preparado, nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo, que está en un buen momento, que tiene grandes jugadores y un técnico con muchos recursos", dijo Christiansen en conferencia.

"Será un partido complicado, pero igual hay puntos donde nosotros podemos hacerles daño, veo al equipo con potencial para competirle a Uruguay. Si hay algo bueno que tiene Panamá es el pulmón, ese corazón de hacerlo bien en los torneos, y el reflejo de eso fue la Copa Oro donde alcanzamos la final", agregó.

Uruguay, campeona del mundo en 1930 y 1950, y Argentina son las selecciones que más veces han ganado la Copa América, cada una con 15 títulos.

En tanto, Panamá vivirá su segunda participación en la Copa América tras su debut en 2016.

"Quizá la gente no confía mucho en las posibilidades de Panamá, eso no me preocupa, a mí me preocupa la motivación de los jugadores, las ganas e intensidad que ponen en el partido. Tenemos que ser conscientes de que nos ha tocado un grupo difícil, pero eso no nos quita la ilusión y las ganas de hacerlo bien", apuntó el técnico danés.

Después de enfrentar a Uruguay, Panamá jugará ante Estados Unidos y Bolivia. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)

Reuters