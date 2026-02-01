Panamá decomisa unas tres toneladas de droga en una embarcación

Las autoridades de Panamá incautaron unas tres toneladas de droga que eran transportadas en una embarcación en aguas del Caribe, informó este sábado el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Panamá es la puerta de entrada en Centroamérica de la cocaína que, procedente sobre todo de Colombia, trata de llegar a Estados Unidos, el principal mercado consumidor de esta droga.

El Senan indicó en su cuenta X que el operativo, junto a la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, permitió el decomiso de 3.029 "paquetes" de presunta droga, una lancha y la aprehensión de cinco hombres, cuya nacionalidad no detalló.

Aunque no especifica el tipo de sustancia incautada, las imágenes distribuidas muestran paquetes rectangulares de aproximadamente un kilo.

Desde 2023, la policía panameña ha incautado más de 360 toneladas de drogas. El año pasado incautó más de 118, incluido un decomiso récord de 13.500 kilos.

El pasado 31 de diciembre, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, manifestó que 2024 fue un año "particularmente desafiante" para Panamá debido a la "sobreproducción de drogas en la región", donde Colombia viene registrando un fuerte incremento en la oferta de cocaína.