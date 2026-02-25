Panamá descarta afectaciones en el canal tras tomar puertos de hongkonesa Hutchison

El gobierno panameño descartó este martes afectaciones en el comercio tras tomar el control de dos puertos de la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings en el canal de Panamá.

Las autoridades panameñas ocuparon el lunes los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, después de que la justicia anulara el contrato que permitió a Hutchison operar bajo concesión esas terminales desde hace casi tres décadas.

Ahora, Balboa será operado por APM Terminals -subsidiaria de la danesa Maersk- y Cristóbal por Investment Limited (TiL), perteneciente al gigante MSC, tras sendos contratos firmados por 18 meses con el gobierno panameño.

El cambio de empresas "realmente no ha tenido ningún tipo de afectación" en el comercio, dijo en conferencia de prensa José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal.

Según el funcionario, ni en Balboa ni en Cristóbal había barcos atracados con carga cuando las autoridades panameñas se tomaron esos puertos, una medida que Hutchison ha calificado como "ilegal" y que impugnará ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en París.

El Canal de Panamá, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial, también afirmó en un comunicado que las operaciones de la vía interoceánica "continúan de forma normal y segura".

Las autoridades informaron que ya se cambió el sistema operativo para el funcionamiento de los puertos y de una auditoría de la carga almacenada en los contenedores para poder sacarla en los próximos días.

Se han realizado "avances significativos" para "poner estos puertos a funcionar en la mayor brevedad posible", afirmó Icaza.

Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, 38% de ellos por los que operaba Hutchison.

El gobierno, que rechaza que se trate de una expropiación a Hutchison, prevé sacar nuevas licitaciones para que distintas firmas operen bajo concesión esas terminales.