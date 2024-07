Panamá dice que Venezuela bloqueó vuelo de expresidentes que iban a observar las elecciones

Las autoridades venezolanas impidieron este viernes viajar a Caracas a un grupo de expresidentes latinoamericanos, fuertes críticos del gobierno de Nicolás Maduro y que pretendían observar las presidenciales del domingo en ese país, denunció el gobierno panameño.

El vuelo CM 222 de la aerolínea panameña Copa Airlines, que transportaba a cuatro exmandatarios de la región a Venezuela, no pudo despegar del aeropuerto de Tocumen "por el bloqueo del espacio aéreo venezolano", aseguró el presidente panameño, José Raúl Mulino, en su cuenta de X.

El grupo lo integran los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia), Vicente Fox (México) y Mireya Moscoso (Panamá), todos miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), un foro que se proclama defensor de la democracia en la región.

El vuelo pudo partir una vez que los exmandatarios, que en un principio se habían resistido a bajar del avión, decidieron salir y dirigirse al palacio presidencial de Panamá para ofrecer una conferencia de prensa.

"Queríamos estar con ustedes (...). Nos duele en el alma, queremos una Venezuela libre (...). Vayan a votar" y cuiden el voto "para que no se lo roben", dijo Moscoso en la aeronave, entre aplausos de varios pasajeros venezolanos, según videos que circulan en la red social X.

El miércoles, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), había advertido que si los líderes viajaban serían expulsados.

"No están invitados, son showseros (...). Si se presentan en el aeropuerto, ¡Dios mío! ¿Qué va a ocurrir?. Los expulsamos, los expulsamos, no hay problema" porque "son enemigos de este país, son fascistas (...). Acá no van a venir a joder", aseguró en televisión.

Los exmandatarios latinoamericanos se habían reunido en Panamá para viajar juntos a Venezuela. También integraba la comitiva la exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez.

La situación provocó el retraso de otros vuelos hacia y desde Venezuela, según las autoridades panameñas.

En la conferencia de prensa, junto a los expresidentes, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, rechazó el bloqueo del vuelo y dijo haber citado a la representante de la misión diplomática de Venezuela en Panamá para pedir una explicación del incidente.

También el miércoles, el expresidente argentino Alberto Fernández aseguró que el gobierno de Venezuela le pidió que no viajara para actuar el domingo como veedor de las elecciones de ese país porque tenía "dudas sobre (su) imparcialidad".

Maduro busca en los comicios del domingo un tercer mandato consecutivo y enfrenta a Edmundo González Urrutia, representante de la líder opositora María Corina Machado, que no pudo ser candidata tras recibir una inhabilitación política.

AFP