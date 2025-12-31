Panamá dice que Venezuela canceló primer vuelo directo con migrantes

Un vuelo con migrantes venezolanos que intentaban regresar a su país desde Panamá fue suspendido por falta de una autorización del gobierno de Venezuela, que inicialmente lo había aprobado, dijo este miércoles a la AFP el gobierno panameño.

El primer vuelo directo de este tipo entre Ciudad de Panamá y Caracas debía partir el pasado 22 de diciembre, según anunció el presidente panameño, José Raúl Mulino.

El grupo lo conformaban entre 70 y 100 personas que retornaban voluntariamente, tras fracasar en su intento por llegar a Estados Unidos.

Pero "lastimosamente no pudimos concretar ya en el último minuto el visto bueno de las autoridades venezolanas para que el avión pudiera despegar de Panamá y aterrizar en Caracas", dijo a la AFP el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego.

Debido a ello los migrantes continuaron el viaje hacia Colombia por sus propios medios, agregó el funcionario, al confirmar que el vuelo había sido pactado con el consulado venezolano en Ciudad de Panamá.

Ábrego indicó que su gobierno busca reunir un nuevo grupo de migrantes y retomar las conversaciones con las autoridades venezolanas para ayudar con su repatriación.

Es una forma de "evitar que estas personas corran un riesgo", afirmó el ministro, al mencionar que en días pasados un migrante murió cuando regresaba por vía marítima.

Desde 2024, Panamá ha realizado medio centenar de vuelos, financiados por Washington, con migrantes deportados a distintos países de Sudamérica, pero los venezolanos eran enviados a Colombia debido a que Mulino suspendió las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.