Panamá, ejercicios con EE.UU. para la seguridad del Canal

La iniciativa involucra unidades panameñas especializadas de los servicios aéreos, navales, fronterizos y policiales nacionales, junto con la Infantería de Marina estadounidense.

El subdirector de Operaciones Aeronavales de Panamá, Mayco Palacios, explicó que los ejercicios, en los que participarán 44 infantes de marina y 40 miembros de las fuerzas panameñas, tienen como objetivo fortalecer las capacidades técnicas locales para enfrentar amenazas tanto internas como transnacionales, así como fortalecer la defensa del Canal de Panamá.

El programa piloto se llevará a cabo en la Base Aérea Naval Almirante Cristóbal Colón, en Colón, con la participación de instructores y estudiantes de ambos países.

El plan se desarrolló en colaboración con el Centro de Entrenamiento de Operaciones en la Jungla del Ejército de los Estados Unidos. (ANSA).