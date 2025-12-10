Panamá.- El Cervantes exige a la RAE una rectificación por su "utilización" de las Academias y pide volver a la colaboración

MADRID, 10 Dic. 2025 (Europa Press)

El Instituto Cervantes ha emitido un comunicado este miércoles en el que critica que la RAE se "beneficie" de la presidencia nata de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y critica que "utilice" a las Academias latinoamericanas lo que provoca "daños a las relaciones institucionales y culturales con Panamá".

La institución dirigida por el escritor Luis García Montero exige a la RAE una rectificación de su actuación y la vuelta "a la senda responsable de mutua colaboración", ante el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos con el Cervantes.

El Cervantes asegura que la elección "unilateral" de Panamá "sin el previo conocimiento del Instituto Cervantes vulnera la buena relación entre instituciones que ha sido la norma general de estos congresos", fundados por el Instituto Cervantes en 1997, y a los que en 2001 se sumó la RAE y ASALE.

Según el comunicado, la designación de las sedes de los Congresos Internacionales de la Lengua Española (CILE) se consensúan entre el Instituto Cervantes y la RAE tras una evaluación de las candidaturas presentadas a ambas instituciones y al Gobierno de España, tal y como indica el punto 5 de las Directrices Básicas para la Organización de los Congresos de la Lengua Española.

Este documento, firmado en mayo de 2014, establece, según el Cervantes, que "los países aspirantes a convertirse en sede de un Congreso Internacional de la Lengua Española deben formalizar oficialmente su candidatura mediante una comunicación oficial de su gobierno al Gobierno de España y a las instituciones organizadoras (el Instituto Cervantes y la RAE -corresponde a esta la presidencia de la ASALE-), que decidirán de acuerdo con las circunstancias del momento".

Este pasado martes, Luis García Montero anunció que Panamá será la sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), y acusó a la RAE de querer imponer su decisión sobre el enclave donde se celebrará el siguiente CILE. Este anuncio se suele conocer en el acto de cierre del Congreso de turno, algo que no ocurrió durante el final del X CILE celebrado en Arequipa (Perú) el pasado mes de octubre.

Horas después del anuncio, fuentes de la RAE replicaron al director del Cervantes que la decisión se tomó en Arequipa (Perú) durante el X CILE y que fue entonces cuando se le comunicó al ministro de Exteriores, José Manuel Albares.