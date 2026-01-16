Panamá elige New Tecumseth en Ontario, Canadá, como su base para Copa del Mundo

CIUDAD DE PANAMÁ, 16 ene - La selección de Panamá se instalará en la ciudad canadiense de New Tecumseth durante la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, informó el viernes la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

La selección centroamericana, que conforma el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, tendrá su base en el Nottawasaga Training Site, que está ubicado en la ciudad de New Tecumseth, Ontario, Canadá, y que cuenta con un hotel tipo resort, canchas de entrenamiento, centro de reuniones, cuarto médico, oficinas, gimnasio, piscina y salón de conferencias de prensa.

"La opción de poder tener nuestro campamento base cerca de Toronto implica beneficios importantes para nuestra selección, sobre todo entendiendo que nuestros dos primeros juegos son en Toronto. Esto limita movimientos largos que pueden afectar la capacidad física de nuestros jugadores y facilita toda la logística y operación alrededor de la selección", dijo el secretario general de la Federación, Miguel Zúñiga, citado en el comunicado.

"Tanto el cuerpo técnico de la selección como también la parte operativa y administrativa de la federación, estamos contentos con que esta opción se haya concretado", agregó.

Panamá, que disputará su segundo Mundial, iniciará su participación el 17 de junio ante Ghana en el estadio Toronto, seis días después jugará contra Croacia en el mismo escenario, y cerrará la fase de grupos enfrentando a Inglaterra el 27 de junio en el estadio Nueva York Nueva Jersey.

"Logísticamente, era la mejor opción para Panamá, ya que solamente nos vamos a mover a Nueva York en la primera ronda, y eso era lo más importante. También deportivamente, de los 66 campamentos bases de FIFA solo cuatro cumplían con las condiciones que tiene ese campamento, que son la cancha y el hotel ahí mismo, y eso es clave para nuestro cuerpo técnico porque tiene todo ahí mismo", señaló el director de selecciones nacionales, Christian Núñez. (Reporte de Elida Moreno. Editado por Carlos Calvo Pacheco)