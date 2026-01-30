Panamá en contacto con danesa Maersk para operar en el canal tras anular contrato a hongkonesa

Panamá mantiene contactos con la compañía danesa Maersk para que se haga cargo temporalmente de dos puertos que opera la firma hongkonesa CK Hutchison, cuya concesión fue anulada por la justicia, anunció este viernes el presidente panameño, José Raúl Mulino.

La Corte Suprema panameña invalidó los contratos el jueves en medio de las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de recuperar la vía interoceánica que Estados Unidos construyó y cedió a Panamá, al asegurar que está controlada por Pekín.

"Se han adelantado conversaciones" con "una subsidiaria del grupo APM Moller Maersk, quien ha mostrado disposición para asumir transitoriamente la operación de ambas terminales y que cuenta con la capacidad y experiencia necesarias", dijo Mulino en un mensaje grabado.