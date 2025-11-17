Panamá encara con "ilusión" el duelo decisivo ante El Salvador para ir al Mundial

El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, dijo este lunes que su equipo afronta el crucial encuentro contra El Salvador, el martes en la última fecha de la clasificatoria de la Concacaf, con la "ilusión" de saber que puede clasificar al Mundial de 2026.

"El equipo va a responder muy bien, saben lo que tienen que hacer, saben a lo que nos enfrentamos y saben la ilusión que tiene todo un país por clasificar a este Mundial", dijo Christiansen en conferencia de prensa.

Panamá recibirá el martes a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández, en la última fecha de la eliminatoria final de la Concacaf para el Mundial de Norteamérica 2026.

El clasificatorio otorga tres billetes directos para el Mundial —uno para cada líder de los tres grupos de la eliminatoria— y dos plazas para una repesca intercontinental, destinadas a los dos mejores segundos.

"Mañana es un partido para todo un país, no solo son 11 jugadores sobre el terreno de juego", dijo Christiansen.

"Hay que ganar el partido, pero hay que ir poco a poco, hay que ir con cabeza fría, con las ideas claras y con la convicción de ganar", agregó.

En el Grupo A, Surinam y Panamá, empatados en el liderato con 9 puntos, se juegan el boleto. Los caribeños visitan a Guatemala (5), mientras que los canaleros reciben al colista El Salvador (3).

Surinam parte con la ventaja de tener 3 tantos más a favor que Panamá, que para clasificar debe esperar un pinchazo de su rival en Guatemala, sin nada en juego, o golear a El Salvador para descontar la diferencia de goles.

Christiansen rechazó que Guatemala, dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, vaya a mostrar menos intensidad por no jugarse nada ante Surinam.

"No tengo duda, conociendo al profe Tena, que es un muy buen entrenador y muy respetado, seguro que no se juega su imagen dejándose ganar en un partido tan importante, y menos con un proceso tan bonito que ha tenido en Guatemala", afirmó Christiansen.

El seleccionador panameño afirmó que espera que su equipo mantenga un "equilibrio" entre defensa y ataque, en el que considera importante generar juego y "mantener la posesión" para llegar al contraria.

También descartó que El Salvador, que no se juega nada, vaya a poner las cosas fáciles.

"Viene herido y con mucho orgullo", dijo el DT, que vaticinó un partido "peligroso" para Panamá.

jjr/cl