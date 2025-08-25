Panamá: FMI mejora pronóstico

El aumento se debe a que se irán disipando las repercusiones del cierre de la mina Cobre Panamá.

"Se prevé que la recuperación de la economía continúe, pero las perspectivas están sujetas a importantes riesgos de deterioro de la situación y a un alto grado de incertidumbre", apuntó el FMI en el informe elaborado tras la consulta del Artículo IV con Panamá. La minería contribuía con cerca del 5% del PBI y alrededor de un 2% del empleo del país.

Debido a su cierre, el crecimiento de su economía se desaceleró del 7,3% en 2023 al 2,9% en 2024 y el desempleo creció del 7,4% en agosto de 2023 al 9,5% en octubre de 2024.

El FMI apunta que los efectos en el resto de la economía "parecen haber sido limitados".

El déficit fiscal, pese a las medidas correctivas aplicadas por el gobierno de José Raúl Mulino, aumentó del 3,9% del PBI en 2023 hasta el 7,4% en 2024.

El FMI estima que el deterioro del saldo fiscal subyacente equivalga a 0,8 puntos porcentuales del PBI. (ANSA).