Panamá gana arbitraje a española Sacyr que pedía US$ 2300 millones por ampliar el canal

El gobierno panameño informó este viernes que ganó una demanda de la empresa española Sacyr, que reclamaba US$2362 millones por la ampliación del canal de Panamá.

Sacyr había presentado una demanda contra Panamá en 2018, por considerar que el país centroamericano había violado un tratado de libre comercio con España mientras la compañía realizaba la ampliación de la vía interoceánica.

"La República de Panamá ganó la demanda de arbitraje internacional de inversión presentada por Sacyr S.A., bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)", afirmó el gobierno panameño en un comunicado.

"El Tribunal rechazó todas las reclamaciones presentadas por Sacyr", que ahora deberá pagar US$6 millones por los costos del arbitraje, agregó.

"Es un gran logro", celebró el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en su cuenta de X.

Sacyr fue una de las compañías que, junto a la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana, realizaron la ampliación del canal de Panamá entre 2009 y 2016.

Las obras, estimadas inicialmente en US$5250 millones, terminaron costando más y se inauguraron más tarde de lo previsto por disputas entre Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el ente público y autónomo del gobierno encargado de dirigir la ruta marítima.

Por esas diferencias, Sacyr interpuso diferentes demandas de arbitraje contra la ACP, encargada de ampliar el canal, y contra el propio Estado de Panamá.

Sin embargo, el Tribunal arbitral con sede en Washington, estableció que "ninguna de las acciones de la ACP que fueron objeto de queja por parte de la demandante pueden ser atribuidas a Panamá" como país, según el gobierno panameño.

Además, el Tribunal destacó que si no hubiera desestimado las reclamaciones por falta de mérito, habría concluido que "estas son inadmisibles, ya que su fundamento es el contrato para la realización de las obras y no el tratado comercial de Panamá con España", indicó el gobierno panameño.

Por el Canal de Panamá, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, pasa el 5% del comercio marítimo mundial, sobre todo entre el país norteamericano y Asia.

