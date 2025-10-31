Panamá gana arbitraje internacional a Sacyr, que tendrá que pagarle 6,4 millones US$

CIUDAD DE PANAMÁ, 31 oct - Panamá informó el viernes que ganó un caso de arbitraje internacional a la constructora española Sacyr relacionado con la obra de expansión del canal interoceánico que atraviesa el país.

El fallo, que responde a una demanda de la compañía bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), ordena a Sacyr a pagar unos US$6,4 millones a Panamá por los costos del proceso, dijo en un comunicado el gobierno de la nación centroamericana. (Reporte de Elida Moreno; Escrito por Lizbeth Díaz; Editado por Raúl Cortés Fernández)