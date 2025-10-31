LA NACION

Panamá gana arbitraje internacional a Sacyr, que tendrá que pagarle 6,4 millones US$

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Panamá gana arbitraje internacional a Sacyr, que tendrá que pagarle 6,4 millones US$
Panamá gana arbitraje internacional a Sacyr, que tendrá que pagarle 6,4 millones US$

CIUDAD DE PANAMÁ, 31 oct - Panamá informó el viernes que ganó un caso de arbitraje internacional a la constructora española Sacyr relacionado con la obra de expansión del canal interoceánico que atraviesa el país.

El fallo, que responde a una demanda de la compañía bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), ordena a Sacyr a pagar unos US$6,4 millones a Panamá por los costos del proceso, dijo en un comunicado el gobierno de la nación centroamericana. (Reporte de Elida Moreno; Escrito por Lizbeth Díaz; Editado por Raúl Cortés Fernández)

LA NACION
Más leídas
  1. Se vienen semanas de grandes anuncios
    1

    Milei, ante el desafío de probar que esta vez será distinto

  2. Lousteau se quedó con la banca que se disputaba con LLA en la ciudad
    2

    Martín Lousteau se quedó con la banca que se disputaba con LLA en la ciudad

  3. Favorecen la importación de un bien y los fabricantes locales lo aceptan
    3

    Juguetes: favorecen la importación y los fabricantes locales lo aceptan

  4. Se fue libre de River, no para de hacer goles en Francia y es buscado por Barcelona para suceder a Lewandowski
    4

    Joaquín Panichelli, a fuerza de goles, aparece en el radar de Barcelona para el próximo mercado

Cargando banners ...