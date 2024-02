Por Elida Moreno

Ciudad de panamá, 3 feb (reuters) - la campaña electoral para los comicios presidenciales de mayo en panamá inició el sábado en medio de una polémica por la candidatura del expresidente ricardo martinelli, quien lidera las preferencias electorales pero no podría participar luego de un fallo judicial que confirmó su condena por lavado de dinero.

En la víspera, la Corte Suprema del país centroamericano desechó un recurso interpuesto por Martinelli y confirmó una sentencia dictada en 2023 de 128 meses de prisión por su papel en el uso de fondos públicos para comprar un conglomerado de medios y recibir una participación mayoritaria.

La Constitución panameña impide llegar a la presidencia a una persona condenada a una pena de prisión de cinco años o más. Sin embargo, el exmandatario de 71 años dijo que "todavía" podía postularse.

"Pueblo panameño, seguiré luchando por ti, no me rendiré; acompáñenme a seguir luchando por ustedes; no se rindan", escribió Martinelli el sábado en su cuenta de X, en la que también se declaró "inocente" y "perseguido político".

Martinelli, un magnate de los supermercados que gobernó de 2009 a 2014, lidera la mayoría de encuestas para la votación de mayo. Le siguen Martín Torrijos, presidente del país entre 2004 y 2009; Rómulo Roux, excanciller de Martinelli y quien participó en las presidenciales previas; y Ricardo Lombana, excónsul en Washington y quien quedó tercero en los comicios de 2019. Los otros cuatro candidatos tienen menos del 10% de apoyo.

Los poco más de tres millones de panameños habilitados para votar también elegirán a los diputados de la Asamblea Nacional, del Parlamento Centroamericano y a otras autoridades para el periodo 2024-2029.

El viernes, el Tribunal Electoral dijo que al terminar todos los trámites legales en el Órgano Judicial, los fiscales administrativos electorales solicitarán la inhabilitación de la candidatura de Martinelli conforme a las leyes.

Martinelli, quien en 2018 pasó cerca de un año de prisión por un caso de espionaje del que finalmente fue absuelto, dijo esta semana que estaría "feliz y contento" de pasar sus votos a su candidato a vicepresidente, José Raúl Mulino, si es excluido, argumentando que su partido también ganaría en ese escenario. (Reporte de Elida Moreno; Editado por Diego Oré)