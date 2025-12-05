Panamá.- La Cumbre sobre Comercio Internacional de Fauna Silvestre rechaza reforzar los controles en la exportación de anguilas

MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press) -

La Conferencia de Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (la COP20 de la CITES) ha rechazado "por un amplio margen" la propuesta de la Unión Europea (UE) y Panamá de incluir todas las especies de anguila en el Apéndice II, lo que reforzaría los controles en las exportaciones de esta especie.

Sin embargo, ha recogido resultados que regulan y protegen especies como tiburones, rayas y grandes felinos asiáticos en el comercio internacional. Así ha resumido la situación WWF este viernes, día en el que acaba el encuentro internacional en Samarcanda (Uzbekistán), que ha reunido a las más de 150 Partes de la Convención.

La asociación ecologista ha explicado que la propuesta sobre las anguilas pretendía respaldar las medidas de cumplimiento exigiendo permisos para el comercio de todas las especies de anguilas ya que las distintas especies de anguilas son prácticamente indistinguibles en su fase juvenil. Con ello, se pretendía proteger mejor a la anguila europea, muy afectada por el tráfico ilegal y calificada como en peligro crítico de extinción.

Sin embargo, la Conferencia ha acordado poner en marcha este nuevo mecanismo de presentación de informes sobre los grandes felinos asiáticos en todas las futuras CoP, aunque estará sujeto a financiación externa. Asimismo, los países han mostrado un apoyo "sin precedentes" para prohibir el comercio internacional de tiburones ballena, mantarrayas, mantarrayas diablo, tiburones oceánicos de puntas blancas, peces guitarra y peces cuña. A su vez, también han acordado mejorar el control y la vigilancia del comercio de quelonios, cazones y musolas.

Por su parte, WWF ha recalcado que España es por su ubicación uno de los países "clave" en la lucha contra el tráfico de especies en general y de anguila europea en particular. En este sentido, ha recordado que el Gobierno aún tiene pendiente aprobar el nuevo Plan de Acción nacional contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres, así como trasponer la Directiva Penal Ambiental, algo que debe hacer antes del 21 de mayo de 2026.

"Sin duda, estas herramientas ayudarán a abordar esta problemática que afecta a millones de especies y que está llevando a algunas de ellas, como la anguila europea, al borde de la extinción", ha puesto en valor la responsable del Programa de Especies de WWF, Laura Moreno.