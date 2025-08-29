Panamá logra acuerdo para que Chiquita reabra planta en el país

CIUDAD DE PANAMÁ, 29 ago (Reuters) - El gobierno de Panamá firmó un acuerdo para que Chiquita reabra sus operaciones en Bocas del Toro a más tardar en febrero del próximo año, dijo en un comunicado el viernes.

La inversión llegaría a unos US$30 millones y se contempla la apertura de unos 3000 puestos de trabajo en una primera etapa, dijo la nota del gobierno panameño.

En mayo la empresa informó que había despedido a trabajadores en esa provincia occidental después de lo que llamó un "abandono injustificado de labores" en sus fincas bananeras.

(Reporte de Elida Moreno, escrito por Natalia Ramos; Editado por Lizbeth Díaz)