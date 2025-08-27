Panamá: Mulino criticó a puertos por aumento envíos droga

“Tenemos que hacer un esfuerzo con los señores de los puertos para que cooperen con Aduana, con Migración, con la Policía Nacional y parar el gran flujo de droga que está saliendo de los puertos panameños hacia Europa”, dijo Mulino.

“Eso es insostenible y no habla bien de la seguridad portuaria”, añadió.

Según datos oficiales, de las 68 toneladas de droga que decomisaron las autoridades panameñas en el primer semestre, 25 fueron incautadas en la provincia caribeña de Colón, el doble que en el mismo periodo de 2024.

Varios puertos del Caribe panameño están bajo concesión de empresas de Estados Unidos, Taiwán y Hong Kong.

En los dos últimos años aumentaron en puertos del Caribe panameño los decomisos con destino a Bélgica, Francia, España y Reino Unido. (ANSA).