Panamá: Mulino, en Brasil, por inversiones y regreso de Chiquita

Mulino viajó acompañado por cuatro diputados y 13 empresarios.

El presidente panameño tiene prevista para hoy una reunión con su homólogo brasileño, "Lula" Da Silva.

Posteriormente expondrá ante el sector privado brasileño las ventajas que ofrece Panamá en el Foro Empresarial "Diálogo Brasil-Panamá. Construyendo puentes para el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe".

Mulino expresó a Lula en julio pasado, según informó el mes pasado el gobierno brasileño, el interés de su gobierno en adquirir aeronaves de la empresa brasileña de aviones Embraer.

Mulino dijo que esta visita a Brasil fue acordada con Lula en el marco de la Cumbre del Mercosur, celebrada en julio en Argentina, "con el ánimo de avanzar estratégicamente, Brasil y Panamá, hacia buenos acuerdos comerciales y la integración de negocios".

En este viaje Mulino espera además, según dijo la semana pasada, lograr un acuerdo con Chiquita para que reanude su producción en Panamá luego de despedir a toda su plantilla tras una huelga y cerrar la planta.

Chiquita empleaba en Panamá a más de 6000 personas.

Mulino tiene prevista una reunión para este viernes en Brasil con la directiva de Chiquita. (ANSA).