Panamá: Mulino, en Brasil, por inversiones y regreso de Chiquita
Reunión con Lula
- 1 minuto de lectura'
Mulino viajó acompañado por cuatro diputados y 13 empresarios.
El presidente panameño tiene prevista para hoy una reunión con su homólogo brasileño, "Lula" Da Silva.
Posteriormente expondrá ante el sector privado brasileño las ventajas que ofrece Panamá en el Foro Empresarial "Diálogo Brasil-Panamá. Construyendo puentes para el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe".
Mulino expresó a Lula en julio pasado, según informó el mes pasado el gobierno brasileño, el interés de su gobierno en adquirir aeronaves de la empresa brasileña de aviones Embraer.
Mulino dijo que esta visita a Brasil fue acordada con Lula en el marco de la Cumbre del Mercosur, celebrada en julio en Argentina, "con el ánimo de avanzar estratégicamente, Brasil y Panamá, hacia buenos acuerdos comerciales y la integración de negocios".
En este viaje Mulino espera además, según dijo la semana pasada, lograr un acuerdo con Chiquita para que reanude su producción en Panamá luego de despedir a toda su plantilla tras una huelga y cerrar la planta.
Chiquita empleaba en Panamá a más de 6000 personas.
Mulino tiene prevista una reunión para este viernes en Brasil con la directiva de Chiquita. (ANSA).
Otras noticias de Brasil
- 1
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 2
Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista
- 3
El impactante video con inteligencia artificial difundido por el gobierno de Tokio para alertar sobre una posible erupción del Monte Fuji
- 4
Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público