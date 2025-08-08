Panamá: Mulino insiste en anulación de contrato de filial china del Canal

“Ese contrato es lesivo para el interés nacional”, declaró en rueda de prensa.

La Contraloría General de Panamá presentó dos demandas ante la Corte Suprema pidiendo que se declare inconstitucional un contrato de ley que otorgó en los años 90 la operación de esos puertos a la subsidiaria de la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, y la nulidad de su renovación por considerarlo "abusivo" para los intereses del país.

“Estamos hablando de los dos puertos más importantes a la entrada del canal, por supuesto que tiene que tener la más alta atención del gobierno. No vamos a tener nuestro territorio portuario secuestrado o que lucren sin pasarle ningún beneficio al Estado y nos den el porcentaje de accionista que buenamente les parece”, dijo Mulino.

Panamá Ports Company apeló hace unos días a la protección legal de su empresa y dijo que sus operaciones han tenido un impacto positivo con la creación de más de 25.000 empleos.

Mulino dijo estar dispuesto a conversar “pero bajo ningún pretexto para mantener el contrato leonino contrario a los intereses nacionales que tenemos hoy”, dijo.

El plan de CK Hutchison Holdings de vender sus activos portuarios en una docena de países al conglomerado estadounidense BlackRock Inc. quedó atrapado en las tensiones entre Pekín y Washington. (ANSA).