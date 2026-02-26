Panamá niega haber vulnerado valija diplomática venezolana

Las autoridades panameñas negaron el miércoles haber vulnerado una valija diplomática venezolana en el aeropuerto de Tocumen y aseguraron que no cumplía con los requisitos de identificación de este tipo de equipaje

El gobierno de Venezuela, que denunció el caso el martes, exigió a Panamá "garantías plenas de no repetición", así como el cumplimiento de las "normas que rigen la actividad diplomática y consular"

Pero según la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, se trató de cuatro equipajes de una funcionaria del consulado venezolano que fueron inspeccionados al ser detectadas en el escáner unas "imágenes irregulares", sobre las cuales no dio detalles

Tras consultas con la cancillería panameña, se determinó que las maletas "no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la Convención de Viena" sobre la inviolabilidad de la valija diplomática

Los cuatro bultos carecían de "marcado exterior, sellos y componentes de inviolabilidad", indicó un comunicado

Panamá rompió relaciones diplomáticas con Venezuela tras cuestionar la reelección de Nicolás Maduro en 2024, pero ambos países restituyeron los servicios consulares y la conexión aérea un año después

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha mostrado su apoyo a la oposición venezolana liderada por la Nobel de la Paz, María Corina Machado

Desde enero de 2025, Panamá resguarda unas actas electorales que, según la oposición venezolana, demuestran el triunfo de Edmundo González en las presidenciales de 2024 sobre Maduro, derrocado por una intervención militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero