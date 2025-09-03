Panamá.- Panamá activa el proceso de construcción de un gasoducto por el Canal

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado el inicio del proceso de construcción de un gasoducto que formará parte del nuevo corredor energético que desarrollará el Canal de Panamá. Esta infraestructura generará más de 6500 puestos de trabajo en la etapa de construcción y cerca de 9600 en la fase operativa, según avanzó el presidente de Panamá en un foro empresarial en Tokio (Japón). La obra aportará ingresos valorados en US$160 millones (137 millones de euros) durante la fase de construcción y más de US$1500 millones (1285 millones de euros) cada año cuando entre en operación. Al mismo tiempo, representará un valor agregado de US$590 millones anuales (505 millones de euros) durante la construcción y uno estimado de US$2700 millones anuales (2313 millones de euros) durante su fase operativa. Según afirmó Mulino, este año se iniciará la precalificación de interesados y la etapa final de selección de la concesión se cerrará en el cuarto trimestre de 2026. El gasoducto se enmarca dentro de la estrategia de diversificación de ingresos de la Autoridad del Canal de Panamá. En concreto, está orientada a ampliar su oferta de servicios, incrementar su capacidad de movimiento de carga sin requerir más agua y consolidar al país como un punto estratégico para el comercio mundial. En esta estrategia, además del gasoducto, también se contempla el desarrollo de un hub logístico intermodal que incluirá terminales para el trasbordo de contenedores, áreas de almacenamiento y una carretera que conecte desde el Puente Centenario hasta el puente Atlántico por la ribera oeste del Canal.

