Panamá.- Panamá, sede del Congreso de la Lengua: un anuncio retrasado que desvela García Montero con reproche a la RAE

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Panamá será la sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), según ha desvelado este martes 9 de diciembre el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que ha acusado a la RAE de querer imponer su decisión sobre el enclave donde se celebrará el siguiente CILE. El anuncio de la siguiente sede suele conocerse en el acto de cierre del Congreso de turno, algo que no ocurrió durante el final del X CILE celebrado en Arequipa (Perú) el pasado mes de octubre.

"El Instituto Cervantes tiene dos situaciones. La primera, que se entera porque se lo comentan otras academias, que el director de la Academia de la Lengua Española, por su cuenta, ha decidido que sea en Panamá (el próximo CILE). A partir de ahí tenemos, uno, no ofender a Panamá porque nos interesan las relaciones internacionales y no permitir las ofensas a una institución de Estado, como el Instituto Cervantes, a la que tiene acostumbrado el director de la Real Academia Española", ha reprochado García Montero durante un encuentro con medios de comunicación para repasar los datos del curso antes de la reunión del Patronato en el Palacio de Aranjuez.

Horas después del extraño anuncio, fuentes de la RAE han replicado al director del Cervantes que la decisión se tomó en Arequipa (Perú) durante el X CILE y que fue entonces cuando se le comunicó al ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

"Pese a las afirmaciones del director del Instituto Cervantes, el acuerdo de designar como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) a Panamá no ha sido tomado por el director de la RAE sino por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), de la que forman parte 23 academias, que lo adoptó en Arequipa por unanimidad", han explicado fuentes de la RAE a Europa Press.

La polémica entre ambos directores se remonta al pasado mes de octubre, cuando García Montero atacó a Muñoz Machado refiriéndose a él como "un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias", declaraciones que ha reiterado este martes. Durante el CILE en Arequipa (Perú) se mantuvo una gran tensión entre ambas instituciones -las Academias de, aunque posteriormente no se habían producido más declaraciones.

Aunque lo habitual es que durante el cierre del CILE las instituciones organizadoras, entre las que está el Cervantes y la RAE, anuncien la nueva sede del Congreso, no había ocurrido así esta ocasión en Perú. En el último acto de clausura no estuvieron presentes ni García Montero ni Muñoz Machado, algo que tampoco es habitual.

Desde la Real Academia explican que si no se comunicó entonces la decisión de que Panamá acoja la gran cita de la lengua española fue porque quedan tres años para el siguiente CILE y porque la situación "de tensión y desencuentro" que "provocó" García Montero, "hizo que no fuese el mejor momento para el anuncio".

"Sin embargo, el director de la RAE se lo comunicó personalmente al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el mismo día en que se regresó de Arequipa", añaden fuentes de la RAE.

Ha sido este mismo martes cuando el director del Instituto Cervantes ha asegurado que "sigue manteniendo" sus declaraciones sobre el director de la RAE, insistiendo en que la institución necesita un "filólogo de calidad" y no "un abogado de negocios".

Además, García Montero ha explicado que corresponde al Instituto Cervantes proponer a las Academias de la Lengua Española una sede porque la Secretaría General del Congreso Internacional de la Lengua Española está a cargo de su institución. "Fue (el Cervantes) quien puso en marcha el CILE en su fundación en 1997, hace ahora 37 años", ha añadido.

Este 9 de diciembre el Cervantes celebraba su reunión del Patronato en el Palacio de Aranjuez, que ha estado presidida por los reyes Felipe VI y Letizia y han acudido tanto García Montero como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros Albares y Urtasun. Por primera vez, no han asistido al Patronato del Instituto Cervantes ni el director de la RAE ni el secretario general de la ASALE, Francisco Javier Pérez, ni el académico Luis Mateo Díez, para resaltar "el malestar de la RAE y de la ASALE con la conducta inexplicable del señor García Montero".

Pero se trata de una decisión que se tomó antes de la polémica resurgida hoy, porque fuentes de la RAE han apuntado a que la inasistencia se comunicó ya hace unos días.

Aunque no se ha producido un anuncio oficial de Panamá como próxima sede, tanto el Cervantes como la RAE han desvelado este martes, cada uno por su lado y enfrentados de nuevo, que el país caribeño albergará el XI CILE.

Esta cita se celebrará en 2028, por lo que cabe la posibilidad que los máximos responsables de ambas instituciones no sean ni Muñoz Machado, en el caso de la RAE, ya que su mandato expira a finales del próximo año, ni García Montero, en el caso del Instituto Cervantes, ya que su nombramiento depende del Gobierno de turno - concretamente del ministro de Asuntos Exteriores - y, como muy tarde en 2027 han de celebrarse elecciones generales.