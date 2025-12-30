Panamá: Pekín critica "demolición forzada" de monumento chino

El derribo de este monumento, el sábado, por orden de la alcaldía de Arrajián, en medio de las presiones de la administración de Estados Unidos para reducir la presencia de China en esta vía, ha desatado un conflicto diplomático.

La embajada de China en Panamá acusó a las autoridades panameñas de haber demolido "forzosa y arbitrariamente" el monumento, una acción que "hiere gravemente el gran afecto y cariño que profesan los chinos hacia los panameños".

La embajadora china, Xu Xueyuan, escribió en X: "Este monumento, que guardaba 171 años de vida, sangre y dedicación de la comunidad china, ha sido hecho añicos. Un símbolo de la amistad China-Panamá, reducido a nada. Y yo pregunto: ¿por qué?"

Erigido en 2004, el monumento conmemoraba 150 años de presencia china en Panamá y a los migrantes chinos que ayudaron a construir ferrocarriles y el Canal de Panamá.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, declaró que no había "justificación alguna para la barbaridad" de la demolición y anunció que el gobierno federal reconstruiría el monumento.

"Se debería iniciar una investigación de inmediato.

Imperdonable semejante acto de irracionalidad", escribió Mulino en X.

La alcaldía de Arrayán argumentó que el monumento fue retirado porque presentaba daños estructurales que suponían un "riesgo". (ANSA).