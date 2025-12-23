Panamá: Petroleros interceptados por EEUU no siguieron normas marítimas

"Tenemos información de que los buques involucrados no han respetado nuestra legislación en materia marítima, cambiaron de nombre y las identidades de tripulación no coincidían, y desconectaron los instrumentos de localización", declaró el canciller a la cadena de televisión Telemetro.

Añadió que "todas estas variables nos hacen pensar que nuestro pabellón no está siendo utilizado de manera responsable".

El canciller defendió que "nosotros hemos actuado en consecuencia a las costumbres de derecho marítimo" y dijo que "seguimos investigando, exigimos respetar nuestras leyes y el derecho y las costumbres marítimas".

Martínez Acha respondió así a las informaciones que apuntan que las autoridades panameñas autorizaron el operativo de la Guardia Costera estadounidense para abordar este domingo el "Bella 1", que se encuentra desde junio de 2024 en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos.

El petrolero, de bandera panameña, está vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán.

Durante la noche del sábado al domingo se produjeron otros dos abordajes estadounidenses, al petrolero Skipper, y al petrolero Centurias, ambos de bandera panameña. (ANSA).