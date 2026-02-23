Panamá publica fallo que anula formalmente concesiones portuarias de CK Hutchison

CIUDAD DE PANAMÁ, 23 feb (Reuters) - Panamá publicó el lunes en la Gaceta Oficial un fallo de la Corte Suprema que anuló concesiones portuarias clave en el país centroamericano de una subsidiaria de CK Hutchison, con sede en Hong Kong, allanando el camino para que APM Terminals de Maersk se haga cargo temporalmente de las terminales

La sentencia declara inconstitucionales las concesiones de los puertos Balboa y Cristóbal, que Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de CK Hutchison, había operado durante más de dos décadas a uno y otro extremo del Canal de Panamá, en un caso que ha tensado las relaciones con China y propiciado un arbitraje internacional por parte de la compañía afectada

(Reporte de Elida Moreno, escrito por Natalia Siniawski y Raúl Cortés Fernández)