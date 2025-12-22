Panamá: Puertos superan 9.000.000 TEU movilizados

Esta cifra supone un aumento del 3,3% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron más de 8,76 millones de TEUs, según cifras de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Parte del crecimiento de este año se debe a la dinámica del comercio mundial y regional con mayor actividad de transbordo de mercancía, anticipo de importaciones y exportaciones debido a las tensiones geopolíticas por los aranceles.

El aumento estuvo impulsado por el transbordo, que alcanzó los 8,08 millones de TEUs, con un aumento interanual del 3,5%, consolidando su peso como la principal operación del sistema portuario nacional.

La carga local sumó 927.528 TEUs, con un crecimiento de 2,7%, mientras que el movimiento vinculado a la Zona Libre de Colón totalizó 54.014 TEUs, lo que supone una contracción del 1,6% frente al mismo periodo de 2024. (ANSA).