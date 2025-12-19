Panamá: Realizará primer vuelo directo repatriación migrantes a Venezuela

El anuncio llega días después de que Estados Unidos interrumpió la repatriación de ciudadanos del país sudamericano.

"Es el primer vuelo a Caracas, 70 inmigrantes venezolanos retornan de manera voluntaria a su país Venezuela, como dije directo a Caracas, ya no tenemos que triangular a Colombia y todo el engorro que esto significaba", dijo el presidente, José Raúl Mulino, en su conferencia de prensa semanal.

Las tensas relaciones entre Venezuela y Panamá habían impedido que estos vuelos de repatriación se pudieran realizar directamente.

Desde 2024 Panamá ha realizado medio centenar de vuelos, financiados por Washington, con migrantes deportados a varios países de Sudamérica, pero los venezolanos eran enviados a Colombia debido a que Mulino suspendió las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.

Venezuela anunció el pasado día 12 que Estados Unidos había suspendido "de manera unilateral" un vuelo con migrantes deportados.

Mulino, que no detalló si el vuelo del próximo lunes está relacionado con esa suspensión, apuntó que 2025 registrará los niveles más bajos de flujo migratorio en Panamá de los últimos 13 años. (ANSA).